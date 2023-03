El embarazo puede ser una etapa maravillosa para la mujer que siempre ha deseado formar una familia. No obstante, viene llena de cuidados y precauciones que deben ser tomadas por la familia para que la fase de gestación sea segura, tanto para el bebé como para la mamá. Por ello, es preciso recordar algunos mitos que existen alrededor del embarazo, pues pueden ser origen de estrés y preocupaciones innecesarias para una madre durante este proceso.

En esta ocasión, Hogar&Familia, conversó con Katia Vargas, docente de la carrera de Obstetricia de la Universidad Científica del Sur, quien nos enumeró cinco de los mitos más conocidos sobre la mujer embarazada.

¿Una embarazada debe 'comer por dos'?

Según Katia Vargas, la alimentación saludable no está directamente relacionada con las cantidades que debe o no consumir la madre. Sin embargo, comenta que es un mito difícil de erradicar, pues la familia cumple un rol muy importante en esta etapa y es muy común que insistan con que la embarazada ingiera mayor cantidad en sus porciones.

La docente hizo énfasis en que se deben priorizar las vitaminas, las proteínas y el consumo de carbohidratos saludables. “Lo que se busca es que la dieta, más que doble, sea balanceada. La mujer en etapa de gestación requiere ciertas calorías adicionales, pero no son más que las de una mujer común.”, añadió. También, indicó que es favorable evitar el consumo de bebidas azucaradas y harinas.

La alimentación balanceada es fundamental durante la gestación





¿La vida sexual se acaba con el embarazo?

Es muy común creer que tener una vida sexual activa durante el embarazo puede poner en riesgo la salud del bebé. No obstante, la experta aclaró que, cuando la gestación no tiene ningún riesgo de por medio, la vida sexual no tiene por qué terminar.

“Si se han realizado los chequeos correspondientes y no existe ningún inconveniente con el niño por nacer, las parejas pueden tener una vida sexual activa durante el embarazo. En esa línea, sí es importante que eviten ciertas posiciones que podrían ser incómodas para la madre”, agregó.

¿Se puede hacer algo para que el bebé nazca más rápido?

“No existe nada confirmado”, aclaró Vargas. Es preciso recordar que el trabajo de parto tiene un tiempo y un proceso que debe ser respetado por la madre y la familia en sí. Sin embargo, existen algunas costumbres que las personas realizan para ‘acelerarlo’. En algunos casos, incluso, estas formas podrían poner en riesgo la vida de la madre y el bebé.

“Por ejemplo, existe un mito que afirma que sacudir a la mamá en una sábana puede apresurar el trabajo de parto. En esa línea, inventos como estos pueden poner en riesgo la salud física de la madre y el bebé”, estableció.

Si estoy embarazada, ¿puedo realizarme tratamientos en el cabello?

En este caso, la especialista recalcó que la mujer gestante es mucho más sensible a ciertos olores y sensaciones porque, por inercia, su organismo protege al bebé. Por ello, se recomienda evitar productos químicos para tratamientos capilares y faciales. “Se pueden realizar estos procedimientos, pero con productos naturales”, adicionó.

¿El cuerpo vuelve a ser el mismo después de dar a luz?

En palabras de Katia Vargas, hay algunos cambios importantes e inevitables en el organismo, no necesariamente ‘para mal’. A pesar de ello, el cuerpo va normalizándose poco a poco. “Es fundamental tener claro que ningún embarazo es igual al otro. Son importantes los antecedentes de la madre”, añadió.

Es imprescindible tomar en cuenta que, según la Organización Mundial de la Salud, se deben tener al menos cuatro controles prenatales durante toda la gestación. “Debemos tomar en cuenta que, con un control exhaustivo al primer y segundo trimestre, se puede lograr identificar cualquier complicación con el embarazo”, concluyó.