Rihanna sorprendió al mundo entero al develar un nuevo embarazo durante su show en el Super Bowl 2023. La morena de Barbados, tras siete años de ausencia, brilló en los escenarios con un show protagonizado solo por ella y sus bailarines. ¿Por qué lo hizo? En conferencia de prensa concedida a Apple Music explicó su motivación. Además, con su regreso dejó entrever también que se encuentra en la dulce espera.

Por la puerta grande

Tras siete años de ausencia, el regreso de Rihanna a los escenarios causó gran revuelo en las redes sociales debido a la develación de su nuevo embarazo y el poder de la cantante para afrontar el show del Superbowl solo con sus bailarines y sin la colaboración de algún otro artista, como suele ocurrir en tan esperado evento.

Días previos a su presentación en conferencia de prensa, la cantante de “Umbrella” confesó que pese a lo aterrador que puede ser afrontar el reto de presentarse en el Superbowl, fue la maternidad la que la motivó a dar el gran paso y retornar a los escenarios por la puerta grande.

“Parece que solo podría haber sido ahora. Quiero decir, cuando recibí la primera llamada para hacerlo nuevamente este año, dije: ‘Psst, ¿estás seguro?’ Tengo tres meses después del parto, como, ¿debería estar tomando decisiones importantes como esta ahora? Como si pudiera arrepentirme de esto. Pero cuando te conviertes en mamá, sucede algo que te hace sentir que puedes conquistar el mundo, puedes hacer cualquier cosa”, detalló

La intérprete de "Take Care" hizo vibrar a todos los presentes en el State Farm Stadium, Estados Unidos (Foto: ANGELA WEISS / AFP) / ANGELA WEISS

“Y el Super Bowl es uno de los escenarios más grandes del mundo. Por más aterrador que haya sido porque no he estado en el escenario en siete años, hay algo emocionante en el desafío de todo’, agregó durante la conferencia. Asimismo, señaló que era importante para ella que su hijo vea el show y que puesto que durante la maternidad encontrar el equilibrio entre el trabajo y la crianza es difícil, el momento tenía que valer la pena y definitivamente, lo logró.

“El equilibrio es casi imposible porque no importa cómo lo mires, el trabajo siempre es algo que te robará el tiempo con tu hijo. Esa es la moneda ahora. Ahí es donde va. La magnitud de cuánto pesa. Cuando tomas decisiones sobre lo que vas a decir que sí, tiene que valer la pena’, mencionó. “Es el momento adecuado. Si voy a dejar en casa a mi hijo, que sea por algo especial. Era ahora o nunca para mí”, añadió.

¿Cómo se llama el hijo de Rihanna?

La intérprete de Only Girl, sorprendió a sus fans hace algún tiempo con la noticia de que se convertiría en madre por primera vez. Es así como en el 2022, fruto de su relación con el rapero A$AP Rocky, la cantante dio a luz a un bebé de sexo masculino. A pesar de ser muy cercana a sus seguidores, Rihanna ha preferido hasta el día de hoy guardar la identidad de su pequeño hijo bajo siete llaves, es por eso que la pareja no ha querido compartir cuál es el nombre del menor.

Un as bajo la mango

Pero eso no fue todo. El retorno de Rihanna a los escenarios estuvo marcado por una noticia ha remecido el mundo del espectáculo internacional. Como solo una diva sabe hacerlo, en el marco de su presentación que marca su retorno a los escenarios, la cantante dejó al descubierto que está a la espera de su segundo bebé.

Aquella tenida vanguardisita y monocromática, firma de Loewe y Alaïa, dibujaba la silueta de lo que sería la de una mujer embarazada. Y luego de explotar las interrogantes en torno a su estado, un representante de la intérprete de Love the way you lie terminó con los rumores tras confirmar la feliz espera.

En varias oportunidades, Rihanna ha manifestado su deseo de tener una familia numerosa, sin duda alguna con la llegada de su segundo heredero (o heredera), el sueño comienza a materializarse.