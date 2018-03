20 de julio: ¿Qué pasó un día como hoy?

Carlos Santana, el extraordinario guitarrista que le dio al mundo la posibilidad de disfrutar la fusión del sentimiento latino con rock, blues y jazz, está hoy de cumpleaños. Desde su nacimiento en Jalisco, México, hasta el día de hoy, ya han pasado 70 años, de los cuales, aproximadamente 6 décadas las ha dedicado a la música.



Desde muy pequeño, Santana fue iniciado en la música por su padre, un violinista de mariachi. Aunque empezó con el violín, prefirió tocar la guitarra. Ya habiendo dado sus primeros pasos musicales, pasó de vivir en Tijuana a establecerse en San Francisco, California, a inicios de la década del 60. En 1965, recibió la nacionalidad estadounidense.



En 1966, forma la Santana Blues Band, junto a Gregg Rolie, cantante y tecladista norteamericano. Luego se le unirían el bajista David Brown, el baterista Bob Livingstone y Marcus Malone para encargarse de la percusión. En 1969, la banda decide llamarse ‘Santana’ y participa en el recordado festival ‘Woodstock’. Ese mismo año, lanzan un disco homónimo, que incluyó los éxitos ‘Jingo’, ‘Soul Sacrifice’, ‘Waiting’ y ‘Evil Ways’.



Después del éxito del disco ‘Santana’, el grupo anuncia el lanzamiento de ‘Abraxas’ en 1970. Esta segunda producción incluyó temas emblemáticos como ‘Black Magic Woman’, ‘Samba pa ti’ y ‘Oye cómo va’, canción del legendario percusionista Tito Puente.



Poco después, la banda se disolvió, aunque continuaron editando álbumes en la década del 70. Paralelamente a esta actividad, Carlos Santana desarrolla su carrera como solista. Fruto de esto, presenta "Oneness Silver Dreams Golden Realities", su primera producción en solitario, en 1979.



Sin embargo, luego de haber compartido grabaciones tanto en estudio como en vivo con sendos artistas, el mexicano-estadounidense lanza ‘Supernatural’ en 1999. Este álbum supuso el resurgimiento comercial de Santana, pues le hizo ganar 9 Grammys y vendió más de 25 millones de copias en todo el mundo.



Un año antes, en 1998, Santana había sido incluido en el Salón de la Fama del Rock y también le otorgaron una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.



En los años posteriores, el guitarrista haría música con diversos artistas. En 2001, trabajó la canción ‘Whatever Happens’ junto a Michael Jackson. Al año siguiente, sacaría a la industria el disco ‘Sharman’, donde incluyó como invitados a la banda P.O.D. y a los artistas Seal y Michelle Branch. En 2006, colaboró con la cantante colombiana Shakira en la canción ‘Ilegal’. En 2010, exporta al mercado el álbum ‘Guitar Heaven’, con temas como ‘Back in Black’ de AC/DC y ‘Whole Lotta Love’ de Led Zeppelin.



No obstante, no todo lo que Santana produjo fue música. En el 2014, su libro autobiográfico, titulado ‘El Tono Universal: Sacando mi historia a la luz’, sería lanzado mundialmente. En él, Carlos Santana da cuenta de la relación con su padre, su carrera musical y su experiencia con las drogas.



Lo último de Carlos es su disco ‘Santana IV’. Esta producción le llevó 2 años de arduo trabajo, el mismo que fue compuesto con toques de blus, jazz, rock, bossa, entre otros géneros. Una fusión a la que nos tiene acostumbrados uno de los mejores guitarristas de todos los tiempos.



20/7/1919: Nace Edmund Hillary, alpinista y explorador neozelandés.



20/7/1937: Fallece el inventor italiano Guglielmo Marconi, quien desarrolló la transmisión telegráfica y radial.



20/7/1944: Se produce un atentado fallido contra Adolfo Hitler.



20/7/1969: La misión del Apolo XI llega a la Luna.



20/7/1971: Nace Sandra Oh, actriz coreana-canadiense.



20/7/1976: La nave Viking I llega a Marte.



20/7/2002: Fallecen 29 personas en un incendio en la discoteca “Utopía”.



Fiesta Nacional de Colombia.



Todo esto ocurrió un 20 de julio.





