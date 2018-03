12 de agosto: ¿Qué pasó un día como hoy?

Un 12 de agosto de 1981, IBM presentó la primera computadora personal, denominada PC 5150, sin imaginar la revolución comercial, tecnológica y social que tendría en la vida de millones de personas en el mundo.



A pesar del elevado precio para la época, la PC fue vendida como pan caliente superando las expectativas de IBM. La empresa proyectó colocar en cinco años 241.683 computadoras. Pero al cuarto año de su lanzamiento había vendido un millón de las modernas máquinas que emitían sonidos parecidos a los de un robot.



Las primeras computadoras podían abarcar un cuarto entero y su sistema era usado para hacer cálculos científicos. La computadora personal podía ser instalada en el escritorio de la casa o la oficina, pues no ocupaba mucho espacio. Además contaba con el respaldo de la empresa líder en tecnología IBM.



La PC destronó a la vieja máquina de escribir, ya que tenía procesadores de textos como WordStar y WordPerfect. Algunos recordarán con nostalgia la pantalla negra y las letras de color verde fosforescente. Al poco tiempo se unirían al equipo la impresora y el mouse.



IBM no escondió el modelo de su PC. Por el contrario, sus ingenieros la diseñaron como un sistema abierto donde cualquier entendido en la materia podía aportar aplicaciones y periféricos nuevos. La empresa no pudo mantener el liderazgo, pues la competencia empezó a crear nuevos modelos más pequeños y veloces.



En 1982 Compaq ingresa por la puerta grande del mercado de computadoras con un modelo del tamaño de una máquina de coser. Dos años más tarde estalló el boom del diseño de PC´s. Dell, Hewllet-Packard, entre otras competían por ganar la preferencia de los usuarios.



La IBM trató de contraatacar pero era demasiado tarde, pues la PC era un modelo que se reinventaba a un ritmo incontrolable con procesadores más rápidos y nuevas funcionalidades.







12/08/1881: Nace Cecil B. DeMille, cineasta estadounidense.



12/08/1911: Nace Mario Moreno ‘Cantinflas’ actor cómico mexicano.



12/08/1930: Nace George Soros, empresario húngaro-estadounidense.



12/08/1949: Nace Mark Knopfler, músico escocés, de la banda Dire Straits.



12/08/1954: Nace Francois Hollande, presidente francés.



12/08/1964: Muere Ian Fleming, escritor británico, creador de James Bond.



12/08/1971: Nace Pete Sampras, tenista estadounidense.



12/08/1982: Fallece Henry Fonda, actor estadounidense.



12/08/1988: La polémica película de Martin Scorsese “La última tentación de Cristo” se estrena en Estados Unidos.



12/08/2000: El submarino ruso Kursk queda varado en el fondo del mar, provocando la muerte de toda la tripulación.



Día Internacional de la Juventud.



Todo esto ocurrió un 12 de agosto.



Amigos, los invitamos a seguirnos en nuestro fan page: Huellas Digitales y en nuestra cuenta de Twitter @Archivo_ECpe