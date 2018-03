4 de agosto: ¿Qué pasó un día como hoy?

Cuando no le tocaba cantar, hablaba con la trompeta. Louis Armstrong, el icónico hombre de jazz, cumpliría hoy 116 años desde que vino al mundo el 4 de agosto de 1901, en la muy jazzística ciudad de Nueva Orleans.



‘Satchmo’, como también se le conoce a Armstrong, pasó una infancia marcada por la pobreza y la delincuencia. Sin embargo, gracias a su incursión como cornetista en un reformatorio y al apoyo de una familia judía, logró desarrollar su habilidad musical.



Entre sus mayores éxitos musicales se encuentran las canciones ‘What a wonderful world’, ‘Hello, Dolly’, ‘I can’t give you anything but love’, ‘La vie en rose’, ‘The can’t take that away from me’ –canta junto a Ella Fitzgerald– y ‘Moon Indigo’ ¬–compuesto por Duke Ellington–, entre otras.



El legado de Louis Armstrong ha sido reconocido por la sociedad. Desde el 15 de octubre de 2003, su casa fue aperturada como museo para que se puedan consultar sus archivos. Asimismo, el aeropuerto principal de Nueva Orleans lleva el nombre de ‘Aeropuerto Internacional Louis Armstrong’.



4/8/1875: Fallece Hans Christian Andersen, escritor danés.



4/8/1934: Fallece Marie Curie, investigadora polaca, premio Nobel de Física en 1903.



4/8/1942: El director de cine George Orson Welles visita Lima.



4/8/1944: Detienen a la niña judía Ana Frank.



4/8/1961: Nace Barack Obama, presidente estadounidense, premio Nobel de la Paz en 2009.



4/8/2014: Fallece Rafael Santa Cruz, músico afroperuano.



476 aniversario de la fundación española de la ciudad de Yungay, en Ancash, así como el Convento de Santo Domingo de Guzmán en la misma ciudad.



Día del Juez y de la Jueza (antes solo “Día del juez”).



Todo esto ocurrió un 4 de agosto.





