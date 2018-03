7 de agosto: ¿Qué pasó un día como hoy?

Hoy el ex campeón mundial peso mediano Carlos Monzón cumpliría 75 años. Fue uno de los grandes del boxeo mundial y no en vano su imagen está en la Galería de la Fama de los Inmortales en Nueva York. Pero un crimen lo llevó a la cárcel y de allí a la tumba, cuando sólo le faltaba purgar siete meses más.



Nacido en el barrio de La Flecha, provincia de Santa Fe, Monzón se abrió paso en la vida partiendo mandíbulas rivales. Debutó en el boxeo a los 14 años de la mano de su maestro Amílcar Brussa. Era un completo desconocido cuando en 1970 venció a Nino Benvenutti, en Italia.



Al alcanzar la fama, Monzón abandonó a su esposa ‘Pelusa’. No solo se dedicó al boxeo sino que se convirtió en modelo publicitario y actor de cine. Sus hazañas dentro del ring eran opacadas por sus amoríos con modelos y actrices matizados por la violencia. Se retiró invicto a los 35 años después de exponer su título en 14 ocasiones. Recibió gran atención mediática por ser pareja de la actriz y conductora Susana Gimenez.





placeholder



Sin embargo, el ex boxeador volvió a las primeras planas por el ‘crimen del balcón’. El 14 de febrero de 1988, cuando intentaban una reconciliación, Alicia Muñiz y Carlos Monzón cayeron del balcón de su casa de Mar del Plata tras una violenta discusión. Monzón resultó con la clavícula rota, mientras que Alicia murió al romperse el cráneo. Pericias policiales determinaron que la modelo había sido golpeada y prácticamente asfixiada por el boxeador. Fue condenado a 11 años de prisión. En el penal fungía como disc-jockey y cumplía tareas en la librería.



El 8 de enero de 1995, a pocos meses de salir en libertad, murió en un accidente de auto. Venía del trabajo que consiguió con permiso de las autoridades.



07/08/1657: Fallece el padre Pedro Urraca.



07/08/1885: Nace José Gálvez Barrenechea, poeta, escritor y político.



07/08/1919: Se creó la Guardia Republicana del Perú.



07/08/1924: Se funda la Federación Universitaria de Fútbol, que se transformaría luego en el club Universitario de Deportes.



07/08/1957: Fallece el actor estadounidense Oliver Hardy, integrante de la pareja de comediantes “El Gordo y el Flaco”.





07/08/1960: Nace David Duchovny, actor estadounidense.



07/08/1974: Se establece la Reserva Nacional de Junín.



07/08/2007: Fallece Ernesto Alonso, actor y productor.



Todo esto ocurrió un 7 de agosto.



