La particular forma que tuvo un hombre de declararle su amor a una mujer ha llamado la atención en los usuarios de la red social Facebook. ¿Cómo lo hizo? A través de apuntes de la carrera universitaria que ambos llevaban. Aquí la historia de este viral.

María del Mar (@MaruDamele) llevó su peculiar historia a las redes sociales y los usuarios se encargaron de volver viral el relato. Todo comenzó cuando ella necesitaba los apuntes para un examen parcial. Le pidió los que tenía a un compañero de clase, pero no imagino la sorpresa que se iba a encontrar.

Situación: leyendo resúmenes que me paso un compañero en medio de una crisis pre parcial

HASTA QUE pic.twitter.com/X2rqZSgF3v — MDMD (@MaruDamele) 3 de julio de 2018

"Confesión oculta para María Del Mar". Así inicia la confesión del atrevido muchacho. "Voy a tratar de ser lo más educado y sincero posible, la verdad es que me parecés un mina hermosa por donde te mire, y me gustaría que me des la oportunidad de quizás algún día poder salir, conocernos y pasar un rato", dice el compañero de clase.



Continúa sin titubear. "No quiero que pienses que soy un desubicado por mandarte esto jaja, pero la verdad es que me gustaría salir con vos, por lo menos para ver qué pasa, el 'no' ya lo tengo y decidí tirarme a la pileta, decisión arriesgada y un tanto cursi puede ser, porque por esto me podés descansar hasta que terminemos la carrera aprox., pero el que no arriesga no gana", declara el enamoradizo muchacho.

Y el gran cierre antes de hacerse famoso. "Si es un no, obviamente lo voy a respetar porque soy un caballero, pero si es un sí, da por sentado que no te vas a arrepentir. Después de todo es salir a tomar algo. Final del comunicado", concluye el anuncio.



La historia rápidamente invadió las redes sociales y en Argentina nadie deja de comentar sobre la confesión viral del estudiante universitario. EL post de María del Mar ha sido compartido más de 77 mil veces y cuenta con 14 mil comentarios.

Los usuarios en Facebook han pedido a María del Mar que cuente qué continúa en la historia. ¿Saldrá con su compañero o le mandará a la 'Friendzone? Un seguidor de Facebook desató las risas pidiendo que las chicas interesadas escriban a "elromanticodelosapuntes@gmail.com" por si el muchacho es rechazado.