Un maestro estadounidense se encuentra en problemas en Vietnam por insultar en Facebook a uno de los héroes de guerra del país. Incluso, el profesor de inglés ha recibido todo tipo de amenazas en la red social.

Daniel Hauer, maestro en Hanói, escribió que había decidido perforarse los genitales con un zarcillo en forma del ahora fallecido general Vo Nguyen Giap, quien lideró luchas primero contra los colonialistas franceses y luego contra los estadounidenses. Giap falleció en el 2013 a los 102 años de edad.

Los comentarios despertaron reacciones iracundas en la red social, muchas de ellas pidiendo su deportación.

En un encuentro en el Ministerio de Información y Comunicaciones de Vietnam el martes, Hauer se disculpó ante la familia de Giap y ante el pueblo vietnamita, y pidió que se le dé la oportunidad de corregir su error.



Le Quang Tu Do, un funcionario del ministerio, dijo que Hauer podría ser multado con hasta 2.200 dólares, pero que se tomará una decisión definitiva más tarde, reportó la prensa oficial.



Hauer se negó a formular declaraciones el miércoles. Vive desde hace cinco años en Vietnam, donde está casado con una vietnamita y tiene un hijo.



Según la prensa local, la esposa, Le Thi Hau, dice que tiene miedo y que ha recibido amenazas telefónicas y por mensajes de texto. Añadió que diversas escuelas de inglés han cancelado los contratos que tenían con su esposo.



En un video colocado en Facebook luego de los comentarios que publicó la semana pasada, Hauer dice que solo estaba bromeando luego que un colega suyo dijo que se haría un tatuaje con la forma de la bandera vietnamita si el equipo de fútbol de Vietnam ganaba el campeonato asiático U23. Agrega que jamás pensó que se le tomaría en serio.



"Quiero que todo el mundo entienda que nunca tuve la intención de insultar a Vietnam o a Vo Nguyen Giap", dice el estadounidense en el video, hablando en vietnamita. "He aprendido mi lección de tener cuidado al momento de usar nombres e imágenes de personas en broma, en particular figuras históricas vietnamitas”.

LEE TAMBIÉN...