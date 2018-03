Las imágenes de un pitbull quieto al lado de un álbum Panini del Mundial Rusia 2018 en pedazos circulan desde el jueves por la tarde en redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram e inclusive estados de WhatsApp.

"Te levantas a las 5 a.m., haces una hora de cola por tu álbum Panini y tu perro se lo come por no darle atención", dice la leyenda de las fotos subidas por un usuario identificado como Luis Miguel Zeballos procedente de La Victoria.

La foto que circula ampliamente en redes sociales como Facebook. (Luis Miguel Zeballos) Difusión

Cabe indicar que estas tres imágenes se han viralizado con suma rapidez en Facebook y demás redes sociales. Como se recuerda, este jueves salió a la venta el álbum Panini del Mundial Rusia 2018.

Otra foto subida a Facebook. (Foto: Luis Miguel Zeballos/Facebook) Difusión

Según el perfil de este usuario, su can se llama Jeyko y es un Pitbull Red Nose (nariz roja). Se trata de una raza inofensiva si es criada y entrenada adecuadamente.

Cabe indicar que Zeballos afirma, en los comentarios posteriores a su publicación, que lo ocurrido no le generó grandes problemas pues horas después "se compró otro álbum".

Muchos de sus amigos se ríen y celebran que ahora Jeyko "es famoso" en redes sociales".

El usuario se compró otro álbum, según dijo en Facebook. (Foto: Luis Miguel Zeballos) Difusión

Este jueves salió a la venta en todo el Perú el álbum Panini del Mundial Rusia 2018. Hay dos formatos. Uno económico y otro en tapa dura al costo de 25 soles.

La expectativa por el producto aumentó porque es la primera vez que la selección peruana vuelve a dicho álbum en 36 años.

En Facebook circulan varios grupos y convocatorias para intercambiar figuritas del referido producto comercial que está autorizado comercialmente por la FIFA.