Una estudiante inglesa está en la búsqueda de la persona que, de manera generosa, le regaló 100 libras (US$ 140) mientras dormía en un tren, luego de haber escuchado todos sus problemas económicos de casualidad. Ella ha compartido su historia en Facebook y a las pocas horas se ha vuelto viral en gran parte del mundo.

“El pasado 27 de enero a las 14:52 subí al tren de Virgin Coast East que va de Londres King Cross a Leeds. Tomé asiento y llamé por teléfono a mi madre. Me sentía estresada y preocupada por mi situación económica, tratando de averiguar qué había ocurrido con 35 libras que me habían transferido, y hablé con ella sobre el poco dinero que me quedaba”, contó la joven en Facebook.

Ella Johannessen, de 23 años, aprovechó el trayecto para dormir, ya que estaba cansada de recordar episodios nefastos. Media hora más tarde se despertó y no aguantó las lágrimas al ver el dinero que tanto le faltaba en su sitio, pero sin alguna nota o dedicatoria.



“Empecé a llorar, porque me sentí increíblemente agradecida por la amabilidad de alguien que ni siquiera conozco. El último año y medio ha sido terrible para mí. He perdido a mi padre y también a mis abuelos, pero esto me ha recordado que hay bondad y gente buena en el mundo”, añade Ella en su cuenta de Facebook.



Sin duda, el gesto ha sido una inyección anímica para la británica, quien ahora pretenda seguir la cadena de bondad con otros ciudadanos, además de ubicar al responsable para agradecerle personalmente.



Esta historia se ha compartido más de 23 mil veces en Facebook. Johannessen desea que su relato se siga difundiendo en el mundo para demostrar que aún hay gestos de bondad que pueden devolverle el sentido a la vida, incluso a quienes más angustiados están.

