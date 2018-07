Facebook viral: Marco Zunino impacta con su rígido entrenamiento en Fiestas Patrias

Sus seguidores saben que es un hombre al que le gusta mantenerse en forma, sin embargo, quizás pocos imaginaron que Marco Zunino lleva esta responsabilidad incluso a los feriados por Fiestas Patrias. Así lo muestra su última publicación en la red social Facebook.

Y es que el recordado 'Cosito' de la exitosa serie "Al fondo hay sitio" publicó el fin de semana un clip haciendo exigentes ejercicios en un gimnasio privado.

"Ni en 28 paramos. No pain, no gain (sin dolor, no hay ganancia)", escribió en la leyenda del clip de Facebook que ya acumula casi dos mil reproducciones.

En Instagram también hay otros videos del artista de 41 años exigiéndose por mantenerse bien de salud y también en su aspecto físico.

Luego de su rutina el actor viajó a Buenos Aires para presenciar su pasión: el teatro. Desde allí compartió instantes en sus stories de Instagram.

En Facebook Marco Zunino tiene medio millón de seguidores.