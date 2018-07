Pese a tener decenas de millones de dólares en su cuenta bancaria, la actriz y cantante Jennifer López reveló el miércoles en Instagram que el mejor regalo que le ha podido dar la vida es tener fans tan fieles a lo largo de sus más de dos décadas de carrera.

Si bien viene celebrando desde el fin de semana, JLO centró su onomástico número 49 la noche del martes. Así lo contó en un emotivo post que detallaremos a continuación.

"Aunque no lo crean, recién me estoy despertando de mi celebración de cumpleaños anoche. Fue una pequeña reunión con los niños, una familia más y amigos cercanos. El día y la noche se llenó de muchas risas, lágrimas y por su puesto baile", inició.

"Quería escribirles sobre lo feliz y abrumada que me siento por la efusión de amor que me enviaron ayer. Me sentí increíblemente conmovida y bendecida por tenerlos en mi vida. Gracias a todos los que pusieron juntos colages de cumpleaños, fotos y videos (felicitándome)", añadió en Instagram.

Fue entonces que la hoy pareja del ex beisbolista Álex Rodríguez declaró sentirse muy afortunada de tener fans tan fieles a lo largo de los años.

"¡Qué chica afortunada soy para tener fans y seguidores tan leales y cariñosos. Quiero que sepan que nunca tomo a ninguno por ustedes por sentado. Les estoy eternamente agradecida. Espero poder seguir entreteniendo, inspirando y compartiendo lo que aprendo de ustedes", continuó.

"¡Ese es el regalo de cumpleaños más grande que Dios me ha dado", finalizó JLO en Instagram.