La joven periodista deportiva Johana Cubillas usó sus redes sociales (Twitter e Instagram) para pronunciarse luego de la difusión de un audio en el que su padre, el ex futbolista Teófilo Cubillas Arizaga, le consulta al hoy suspendido juez supremo César Hinostroza Pariachi sobre "su amigo Carlos Burgos".

IDL Reporteros reveló hace unas horas dos audios en los que se escucha al ex crack de Alianza Lima hacerle mención al magistrado sobre unos documentos.

"Don César, era para lo que le había conversado ayer. De mi amigo, este… Carlos Burgos”, señala el ex deportista.

Al respecto, Johana Cubillas dijo que su padre es lo suficientemente adulto para responder por sus actos. Asimismo, negó que este "la haya mantenido" con algún tipo de dinero ilícito.

"¿Ustedes creen que a mí me afecta en algo que me mencionen en sus tuits contra mi papá? No entiendo qué pretenden. Mi papá ya está bien grande para saber lo que hace. Déjense de estupideces y traten de mejorar como sociedad, yo no voy a pelearme, ni responder por problemas ajenos", dijo muy temprano el sábado.

Ustedes creen que a mí me afecta en algo que me mencionen en sus tweets contra mi papá? No entiendo qué pretenden. Mi papá ya está bien grande para saber lo que hace. Déjense de estupideces y traten de mejorar como sociedad, yo no voy a pelearme, ni responder por problemas ajenos — Johana Cubillas (@jocubillas) 28 de julio de 2018

Asimismo, la comunicadora consideró "un asco" que la involucren "en la red de audios".

Ya en Instagram Stories, Johana Cubillas colgó una especie de pronunciamiento en video. Allí deslinda nuevamente de los actos de su progenitor.

"Nunca en mi vida voy a avalar actos de corrupción, sean de mi papá o de quien sea. Es mi punto de vista. Si quieren saber su punto de vista, búsquenlo a él", inició.

Johana Cubillas subió una serie de videos a Instagram Stories.

"A todos los pel... que dicen que con la plata de mi papá yo estudié, mi papá nunca en su vida me pagó nada. Todo me lo pagó mi mamá toda la vida. Así que piensen un poquito en eso", continuó.

"Al día de hoy, todo lo que yo tengo es porque me saco la mie... en mis tres empresas trabajando porque estudié y siempre fui buena alumna. Mi papá nunca en la vida habló con nadie para que me de trabajo. Así que toda su estupi... se la pueden meter donde no les de el sol", refirió.

Por último, y tras remarcar "que no defenderá lo indefendible", la joven de 28 años de edad dijo estar "limpia y tranquila".

Teófilo Cubillas se descompuso en el aeropuerto de Lima al parecer tras conocer la difusión de los audios de IDL Reporteros. Antes el futbolista había admitido conocer a Antonio Camayo --otro involucrado en los audios-- y ser muy amigo de Edwin Oviedo Pichotito, presidente de la FPF.