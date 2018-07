La joven iraní Maedeh Hojabri (18) fue arrestada por publicar en la red social Instagram una serie de videos musicales en los que se le aprecia bailando diversos géneros. ¿El delito? No vestir el velo islámico.



"Tenía algunos seguidores y estos vídeos eran para ellos. No tenía la intención de animar a otros a hacer lo mismo… no trabajo con ningún equipo, no recibí ningún entrenamiento… Solo hago gimnasia", explicó Maedeh Hojabri en Instagram.



La joven publicó alrededor de 300 videos en su cuenta, en muchos de los cuales aparecía bailando al estilo iraní y occidental. En otras grabaciones aparecía sin el velo islámico, informó la agencia AP. En la actualidad, Hojabri tiene más de medio millón de seguidores en su red social.



La detención de la joven iraní provocó una ola de críticas y miles comenzaron a usar el #BailarNoEsUnCrimen en Instagram, Twitter y más.



Por su parte, la periodista Masih Alineja también se manifestó en Twitter sobre lo ocurrido.



"Su nombre es Maedeh. Recientemente fue arrestada por subir vídeos bailando en Instagram. Si eres una mujer en Irán y bailas, cantas o muestras tu cabello eres una criminal. Si quieres disfrutar de verdad, debes quebrar la ley todos los días", manifestó la mujer de prensa en Twitter.



Como se recuerda, no es la primera vez que sucede algo así a una joven en Irán. En el 2014, siete jóvenes fueron condenados a seis meses de cárcel y 91 latigazos por publicar un video bailando en Facebook. El castigo quedó suspendido cuando la noticia se comenzó a propagar por todo el mundo.