Instagram: Will Smith le bromea a Halle Berry por su cumpleaños y ella responde de forma épica

La amistad entre los actores Will Smith y Halle Berry es tan estrecha que ambos se permiten bromearse mutuamente de forma ácida incluso en público, o más bien a través de la red social Instagram.

El recordado protagonista de "El príncipe del rap" inició un cruce de imágenes y bromas con la ganadora del Oscar a raíz del cumpleaños de esta última.

Will Smith publicó en Instagram una imagen editada de Photoshop que une su nariz y barbilla en la cabeza y ojos de Halle Berry.

"Feliz cumple, Halle. Estaba buscando en Google una foto de nosotros juntos y esto fue todo lo que se me viene a la mente".

Una publicación compartida por Will Smith (@willsmith) el 14 de Ago de 2018 a las 3:58 PDT

La imagen logró un millón de 'Me gusta' en sus primeras tres horas de publicada. Dos horas después, la actriz de 52 años de edad reaccionó en el mismo tono que Will.

"Mi querido Will Smith, no puedo agradecerte el hermoso saludo de cumpleaños que me enviaste. Ojalá que a partir de ahora usemos solo estas fotos en lugar de imágenes reales donde aparecemos juntos", escribió al compartir otra composición de Photoshop que mezclaba ambos rostros.

Una publicación compartida por Halle Berry (@halleberry) el 14 de Ago de 2018 a las 5:58 PDT

Tras declararse 'vencido' por la respuesta de Halle Berry, el actor Will Smith escribió lo siguiente:

"Maldición, me has ganado. Jajaja. Te deseo magia y milagros en tu próximo viaje alrededor del sol", escribió.

En Instagram Will Smith tiene 20.7 millones de seguidores mientras que Halle Berry 3.1 millones.