Lejos de indignarse por la revelación de que su novio la dejó para perfeccionarse en el videojuego Call of Duty, la modelo y 'Chica del clima' de México, Yanet García, tomo la revelación con tranquilidad y mesura. Así lo muestra el clip de YouTube que acompaña esta nota.

Douglas 'FaZe Censor' Martin,Ella quería ser una actriz supermodelo, perseguir sus sueños ya que la vida es muy corta. Yo juego Call of Duty a tiempo completo y ella quería aceptar esta oportunidad laboral. No pensé que iba a terminar siendo tan difícil", dijo Douglas 'FaZe Censor' Martin en un clip de YouTube que ya tiene casi dos millones de reproducciones.

Consultada en su programa "Hoy" (Televisa), Yanet García dijo no sentirse molesta por la decisión de su ex pareja, sin embargo, no pudo ocultar su ligera decepción por la forma en cómo este reveló el rompimiento.

"Me siento tranquila, obviamente fue algo que no me esperaba. Soy ser humano, hubo dolor, aún estoy con días difíciles. Pero estoy tranquila porque fue una relación muy bonita, vivimos experiencias maravillosas, crecimos juntos, aprendimos tantas cosas que yo creo que lo más importante en esta vida es ser tú misma, vivir, disfrutar y que Dios haga su trabajo. Estoy tranquila, en paz, y me quedo con lo bueno de la relación", señaló.

"No me sorprendió porque somos una pareja que trabajamos en redes sociales. Me hubiera gustado que hubiéramos revelado (el rompimiento) juntos. Dado la distancia, él decidió hacerlo solo y lo respeto bastante", añadió la popular 'Chica del clima' de México en el clip de YouTube que acompaña esta nota.

Yanet García es una de las más importantes personalidades de Instagram en México y Latinoamérica. Tiene 6.7 millones de seguidores que aprecian habitualmente sus contenidos en dicha aplicación.

