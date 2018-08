YouTube | Jaime Bayly se confiesa: "Tengo miedo a los matones de Nicolás Maduro" | VIDEO

El periodista peruano radicado en Miami, Jaime Bayly, confesó --en el video de YouTube que acompaña esta nota-- sentir miedo por su vida y la de su familia luego de las duras críticas que dedicó esta semana al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

El lunes en su programa de Mega TV, el también novelista dijo haber tenido conocimiento del atentado que se perpetraría contra el líder chavista el 4 de agosto en Caracas. Esto le ha costado duras críticas de parte del mismo Maduro y de sus más altos funcionarios.

"Si yo digo no tengo miedo a nada sería bonito, sería una linda frase retórica pero mentiría, claro que tengo miedo. Yo sé que me estoy enfrentando a unos matones asesinos", inició en el clip de YouTube que acompaña esta nota.

Luego de esto, el periodista peruano dijo conocer que uno de los integrantes de la promoción de Diosdado Cabello (alto dirigente chavista) vive en Miami. Asimismo, reveló que hace unos días le chocaron el auto de forma violenta en la noche.

"Diosdado tiene acá en Miami a un compañero de promoción. Sé su nombre y es el jefe de una red de espionaje al servicio suyo y que es capaz de las peores maldades. A mí hace semanas me han embestido el auto de noche sin que yo viera quién lo hizo y se dio a la fuga. Me pudieron haber matado. ¿Fue un accidente? No lo sé", añadió.

"Claro que tengo miedo por mí y por mi familia. Ellos saben dónde vivo, qué rutas tomo, a que hora llego acá. No hay ninguna seguridad en el canal y cualquier loco puede entrar y matarme".

Sin embargo, Jaime Bayly dijo que su madre le enseñó que de niño su madre le enseñó que es positivo sentir miedo cuando uno intenta hacer algo importante.

"Lo que debes de hacer es empinarte, traspasar el miedo. Y con miedo y todo estar a la altura de las circunstancias. Si vienen a matarme, qué voy a hacer, yo solo sé defenderme con palabras. En ese territorio áspero de la calle, las armas y los matones, estoy perdido. Por eso les digo que si vienen a matarme háganlo rapidito", concluyó en el clip de YouTube tomado de la cadena Mega TV.

Las palabras de Jaime Bayly desde el minuto 32 de este video de YouTube.

El viernes Jaime Bayly condujo un programa en solitario --o sea, sin invitados-- tras confesar que en los últimos días estos han sido particularmente difíciles de sobrellevar.