Exigir pasaporte a los venezolanos que desean ingresar a otros países de Latinoamérica es una medida desacertada, "una especie de murito" burocrático. Así lo afirmó el periodista peruano Jaime Bayly la noche del miércoles en su programa de la cadena Mega TV de Miami. Las imágenes en el clip de YouTube que acompaña esta nota.

"Lo que están haciendo los gobiernos, incluidos Ecuador y Perú, es exactamente lo mismo que le critican a los Estados Unidos. Cuando dicen 'ah, (EE.UU.) no recibe a los hispanos, los echa, los deporta y los humilla'. Prediquen con el buen ejemplo en casa, abran las puertas, reciban a los hermanos venezolanos, den permisos temporales de trabajo como ha hecho (Sebastián) Piñera en Chile. Pedirles pasaporte es una manera de decirles 'acá no puedes entrar'. Es un murito. Es decirles 'acá no son bienvenidos'. Ellos no merecen ese trato inhumano", manifestó tajante en su programa nocturno.

El también novelista incidió varios minutos en el tema del requisito del pasaporte pues, según su opinión, ninguna persona es tal solo por tener dicho documento a la mano.

"Es muy malo que Ecuador y Perú pidan ahora pasaportes. Estas familias llevan media travesía andando, no van a volver a gestionar el pasaporte. Y aún los que están en Venezuela no tienen quizás los fondos para conseguir el pasaporte. Una persona no es un pasaporte ¿Si no tienes el pasaporte con la foto y la firma entonces dejas de ser una persona? Todos somos venezolanos en este momento, hay que reconocernos en ellos", continuó en el clip de YouTube que incluye esta nota.

Además, Jaime Bayly deploró casos de xenofobia y racismo presentados en las últimas horas en Brasil y otros países de Latinoamérica. Dijo que mucha gente teme que los venezolanos les quiten su trabajo, algo que --basándose en el libre mercado-- no tiene sustento real.

"Hay el argumento de 'nos están quitando el trabajo' y eso no es verdad. No es verdad aquí en EE.UU. cuando se trata de nosotros los hispanos que venimos y tampoco allá (en Latinoamérica) cuando se trata de los venezolanos que llegan a nuestros países porque hacen unos trabajos que los nacionales no harían por esos salarios escuálidos (...) Entonces, para los que creemos en el mercado, en una economía libre, regulada por la oferta y la demanda, ¿cuál es el problema con el que venga un señor venezolano a hacer el valet parking cobrando la mitad de lo que cobraría un nacional? Eso es buenísimo para la economía. Flexibiliza el mercado de trabajo, es bueno para las compañías que contratan empleados rendidores, honrados, dispuestos a trabajar de sol a sombra y cobrar poco. Porque no les queda otra. No veo porqué hay que demonizarlos", añadió en el clip de YouTube que acompaña esta nota.

Jaime Bayly en Mega TV. Sus declaraciones sobre el pasaporte como requisito para los venezolanos desde el minuto 26.30. (Video: YouTube)

De la misma forma, Jaime Bayly cuestionó que Ecuador haya invitado a Venezuela a la reunión bilateral sobre la crisis migratoria y, por último, la casi inexistente voz de venezolanos millonarios alrededor del mundo en esta delicada situación.

"Lo que a mí me parece una tomadura de pelo es que el gobierno de Ecuador cite a los gobiernos de la región para resolver el problema y cita a la dictadura venezolana también".

El periodista dijo que si él tuviera la oportunidad de juzgar a la cúpula 'chavista', antes de meterlos presos los haría caminar entre Caracas y los demás países latinoamericanos "ida y vuelta".

Por último, Bayly Letts confesó que le duele el corazón al ver los reportajes de travesías de cientos de venezolanos por las fronteras de Colombia y demás.

"Esos son los hijos de la revolución chavista. Eso es lo que la revolución chavista ha hecho con los venezolanos, los ha expulsado de su patria hambreados, humillados, reducidos a guiñapos humanos. Y no exagero cuando digo que muchos se mueren en el camino. Esto no se veía en América hace décadas. Una nación entera que se va caminando en busca de libertad", concluyó en YouTube.