El periodista peruano radicado en Miami, Jaime Bayly, dijo sentirse orgulloso de tener como enemigo al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Previamente, en un video subido a YouTube, explicó por qué habría fallado el atentado contra el mandatario venezolano perpetrado el último sábado en Caracas.

"Me complace que el dictador repugnante de Maduro sea mi enemigo, se preocupe por mí y quiera que la justicia de Estados Unidos me aprese y me encierre en un calabozo. Él puede ordenar a los jueces sumisos de Venezuela que persigan a sus opositores, pero por suerte no le puede ordenar a la justicia independiente de los Estados Unidos que me encierre a mí en una mazmorra por decir lo que he dicho tantas veces y voy a repetir aquí, haciendo hincapié y poniendo énfasis en que está en juego la libertad de Venezuela", indicó el martes por la noche en su programa de Mega TV.

Me complace que el dictador repugnante de Maduro sea mi enemigo y me amenace pic.twitter.com/2X6ajxleSe — BaylyTV (@BaylyTVOficial1) 8 de agosto de 2018

Un día antes, el autor de la novela "Pecho frío" había lamentado en televisión que el atentado contra el mandatario de Venezuela no haya cumplido su objetivo.

"Ni terroristas ni sicarios. Los que hicieron volar esos drones son patriotas, gente de honor que busca libertar a un país oprimido. Ellos son héroes", manifestó.

Pero ahí no quedó todo. Jaime Bayly reveló que la semana pasada él supo los planes de atentar contra Nicolás Maduro mediante el uso de drones.

"Mis fuentes, que generalmente son confiables, me llamaron, me conminaron a una reunión. Me dijeron que el sábado (4 de agosto) iban a matar a Maduro con drones, que los habían probado en Caracas y funcionaban. Yo les dije ¡hágale!, pensando en que estaban fanfarroneando o delirando. Ellos me dijeron '¿si esto ocurre no nos va a condenar?' '¡Por favor!', les dije, es más, si quieren un dron más, avísenme. Llegué luego a casa y le conté a mi mujer que me habían dicho que matarían a Maduro con un dron. Yo pensé que estaban fanfarroneando, pero ocurrió. Así que a mis amigos, si necesitan un dron más, avísenme", señaló frente a cámaras en el clip de YouTube que acompaña esta nota.

Jaime Bayly: "Tengo contactos en La Casa Blanca y me aseguran que Trump no va a intervenir a Venezuela".



pic.twitter.com/xixq5iJmOR — ChacaoToday ® (@ChacaoToday) 8 de agosto de 2018

Asimismo, Bayly Letts se refirió sobre el factor por el cual los drones preparados supuestamente para atentar contra el presidente venezolano no tuvieron éxito. El novelista explicó que estos entraron en una zona donde perdieron conexión de Internet, por lo que simplemente no pudieron avanzar más y llegar al estrado principal donde se ejecutaba la acción militar.

"Los celulares de los conspiradores, de los patriotas, o sea de mis amigos, los que querían matar a Maduro, no funcionaron y ellos no pudieron hacer estallar el dron en el momento preciso. Y el dron enloqueció. Ya no respondió las órdenes de sus operadores a control remoto y estallaron antes de tiempo", explicó.

Jaime Bayly jamás ha ocultado su oposición al régimen que encabeza Nicolás Maduro.

En diversas entrevistas se ha pronunciado a favor del cambio de gobernante, aunque admite que "al tener un enemigo tan poderoso como este se les debe derrotar usando la fuerza".