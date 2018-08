YouTube: Jaime Bayly y su respuesta a Nicolás Maduro luego de que lo acuse de ser "consumidor"

Luego de que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se refiera con dureza sobre su trabajo periodístico en la televisión de Miami, el peruano Jaime Bayly salió al frente y le respondió en los mismos términos. Las imágenes ya están colgadas en YouTube.

Como se recuerda, el lunes Jaime Bayly dijo que sabía desde la semana pasada que se intentaría atentar el sábado 4 de agosto contra el presidente venezolano en la ciudad de Caracas. "Yo les dije, 'hágale'", confesó el también novelista en su programa de la cadena Mega TV.

Ante esto, y en una de sus habituales cadenas nacionales de TV, Nicolás Maduro llenó de adjetivos al comunicador peruano. Lo llamó cobarde pero principalmente lo acusó de ser un "consumidor de drogas y de tener problemas de conducta".

"Es muy fácil desde un canal de TV de los EE.UU. mandar a matar un presidente. Parece que las leyes estadounidense lo permiten. ¿Qué pasaría si en un canal de la TV venezolana apareciera un periodista fanfarrón y cobarde como este llamar a asesinar al presidente de EE.UU? Lo primero que haríamos es capturarlo, llevarlo a la cárcel y enjuiciarlo", señaló.

LA RESPUESTA DE JAIME BAYLY

La figura del canal Mega TV no se quedó callado y si bien por ratos apeló a su clásico humor, no tomó muy a bien que lo acusen de consumir de drogas.

"La verdad es que en otra época de mi vida, en mi primera y romántica juventud he probado algunas drogas y no me arrepiento. Cuando tenía 20 y 21 años me gustaba fumar marihuana, probé la cocaína y no me disgustó. Pero ahora a los 53 años me he emancipado de esas cosas", inició en el clip de YouTube que acompaña esta nota.

"¿A qué se referirá el dictador repugnante cuando digo que tengo problemas de conducta? Él esperaría que me comporte como un periodista de canal público de Venezuela. Mi conducta es díscola y rebelde porque soy un periodista y escritor que no le tiene miedo a él ni a ningún dictador", continuó en su respuesta.

Jaime Bayly en Mega TV. (Video: YouTube/Latin Signal)

Para Jaime Bayly, si fuera cobarde en ningún momento habría optado por contar el lunes lo que sabía del intento de atentado contra Nicolás Maduro.

"La única manera de derrotar a la asquerosa dictadura venezolana será usando la fuerza. Cuando por fin haya un puñado de nobles, corajudos venezolanos que hagan uso de la fuerza será momento de aplaudirles", prosiguió.

En su programa del miércoles, Jaime Bayly negó estar detrás del plan del atentado. Dijo que solo escuchó a sus fuentes hablar del tema. Por último, negó tenerle miedo al mandatario venezolano.

"Este era Maduro atacándomoe en cadena nacional, como si eso fuera a insuflar miedo en mí, se equivoca, al contrario, espolea mi ánimo rebelde y mi determinación de pelear contra él hasta el final", concluyó en el clip de YouTube que acompaña esta nota.