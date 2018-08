YouTube: Sol Pérez admite que sale con este juvenil de River Plate de Argentina | VIDEO

La modelo argentina Sol Pérez confirmó el viernes que sale con un futbolista del Club Atlético River Plate de dicho país. En una extensa entrevista con "Los especialistas del show" de Canal Trece, la mediática reveló algunos detalles que puedes ver en este clip de YouTube.

Si bien intentó ir con cautela, la producción del espacio de espectáculos difundió en pantalla gigante una fotografía de un plantel completo del 'Millonario'.

Poco a poco Sol Pérez fue develando detalles de su vínculo con el futbolista, el cual resultó ser Exequiel Palacios, un habilidoso deportista de 19 años de edad (en octubre cumple 20).

El clip de YouTube que acompaña esta nota permite escuchar a Sol Pérez comentando que Exequiel --natural de Tucumán-- siempre se ha mostrado caballero y gentil con ella, aunque jamás evidenció sentir celos.

"Él es bastante celoso y me cela mucho (...) yo lo quiero", indicó la mediática participante del programa "Bailando por un sueño".

Sol Pérez dice querer al joven futbolista.

Asimismo, la mediática participante del programa "Bailando por un sueño" reveló que la primera vez que pasó la noche con Palacios este aceptó acompañarla mientras ella se recuperaba de la fiebre.

Ya en la parte final de la entrevista con "LE del Show", Sol Pérez afirmó de forma categórica que si bien quiere a Exequiel, no piensa formalizar nada pues necesita conocerlo más.

Exequiel Palacios. Difusión

"No me ha regalado nada. Siempre me pregunta si quiero algo porque ellos tienen canje de la marca (deportiva) que los viste. Me dice que siempre va a la fábrica", concluyó sonriente Pérez en el clip de YouTube.