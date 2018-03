Las 10 mejores series para amantes de la moda

- / -

Cuenta la vida de Carrie Bradshaw, protagonista de Sex and the City, en su adolescencia y de cómo llegó a ser una escritora aclamada. Situada en 1984 en Nueva York, Bradshaw consigue una pasantía en una aclamada revista de moda, esto junto con su primera vez y su primer amor, hicieron de esta serie un hito para los ya amantes de Sex and the City y la moda. (Foto: difusión)