La mayor influencer de las redes sociales comenzó a forjar un imperio sin darse mucha cuenta. Fue junto a su ex novio, Riccardo Pozzoli, quien necesitaba un proyecto de negocio para un curso de la universidad, que crearon The Blonde Salad, el primer blog de moda que logró rentabilizarse por sí mismo. Así, en poco tiempo la página alcanzó un gran número de visitas, y diversas marcas internacionales, como Christian Dior, Louis Vuitton o Chanelm empezaron a colaborar con ella.



Sus 10,2 millones de seguidores en Instagram, los 1,2 millones de fans en Facebook y las más de 500,000 visitas únicas en su web cada mes la han convertido en una celebridad. Ferragni es una de las figuras mas influyentes en el mundo de la moda. Sus apariciones mediáticas en los eventos más exclusivos del sector la han llevado a convertirse en un referente.



Ferragni también fue la primera influencer que ocupó una portada de Vogue, para su edición española en 2015 y ha estado dos veces en la lista de “30 creativos menores de 30” de la revista Forbes. Su marca Chiara Ferragni Collection —línea de calzado, mochilas, sudaderas— se vende en más de 21 ciudades y este julio inauguró su primera tienda en Milán. Según The Business Of Fashion, la firma proyecta que para 2019 tengan 14 boutiques en todo el mundo.



Aquí algunos de sus looks más alucinantes.