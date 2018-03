Las Kardashian son íconos de la moda. Muestran su pasión fashionista a diario con looks destacables que llevan a eventos de gala o en street style. Sin embargo, su apasionamiento y sus ganas de resaltar muchas veces las traiciona.



Las Kardashian son socialités reconocidas a nivel mundial, por lo que sus bloopers al armar sus looks dan la vuelta al mundo. Y vaya bloopers. Su amor por las transparencias o atuendos muy, pero muy ajustados al cuerpo, les juegan malas pasadas.



Mira cada uno de sus looks y no te enamores (tanto) de las transparencias.