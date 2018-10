Alma minimal: así luce la nueva colección de Omar Valladolid

Omar Valladolid presentó su nueva colección en el segundo día de LIFWeek. El diseñador, que fue ganador de la beca en el Istituto Marangoni gracias a la edición del año 2017, utilizó sus conocimientos para plasmar una colección con reminiscencias religiosas.

Sin dejar de lado el espíritu minimal y estructurado de su firma, Omar Valladolid trajo a pasarela piezas sofisticadas que se componían por cortes laterales y escotes profundos en la espalda. Toques que le sumaban actitud a cada prenda.

Para completar la pulcritud que transmitía su colección primavera-verano, el maquillaje y peinado llevado por las modelos fue de estilo 'wet hair' y 'make up no make up'.

Para descubrir la colección de Omar Valladolid en la pasarela del LIFWeek, dale 'play' al video que acompaña esta nota.