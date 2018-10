"El amor es la herramienta más potente para cambiar el mundo". Javiera Arnillas, modelo trans, pronunciaba estas palabras para dar inicio a lo que sería la potente y emotiva presentación de Pat Sedano en el LIFWeek.



Al ritmo de la canción "All about us" y con el color blanco como lienzo para su nueva colección, "Love is love" se abría paso en la pasarela del LIFWeek. Prendas dotadas con mucho estilo y espíritu fresco, se unían para configurar tenidas en clave sporty-urban, muy fieles a una de las inspiraciones que tomó Pat Sedano para su creación: el streetstyle de la última temporada.

El plástico fue una vez más la estrella de la firma homónima de Pat Sedano. Piezas superiores como casacas y blusas, llevaban esta materia en su estado más puro: el transparente. Aretes multicolor en clave maxi y bolsos estructurados completaban cada tenida aportándoles vida y actitud.

Las palabras libertad, fuerza, felicidad, amor y respeto iban estampadas en poleras que cerraban el desfile de Pat Sedano con una atmósfera que invitaba a los asistentes a respetar la comunidad LGTB y celebrar todo tipo de amor.

