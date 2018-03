Ana María Guiulfo presentó colección inspirada en motivos peruanos

Esta vez no presentó una sino dos. Los colores andinos de sus famosas carteras 'Kate Clutch' fueron los responsables de darle vida a una de las colecciones que la diseñadora Ana María Guiulfo presentó en LIF Week. 'Too Much Information' es el nombre de la nueva apuesta de Guiulfo, una genuina explosión de colores plasmada en vestidos, pantalones, sacos, blusas, faldas y shorts.

Por otro lado, su colección Nazca, que presentó a continuación durante el último día de LIF Week, está inspirada en la exposición que el MALI inauguró este año sobre la encionada cultura prehispánica. A diferencia de Too much information, los colores de esta propuesta hacen alusión al desierto, las dunas, y el color de las puestas de sol de Nazca.

A las figuras de los huacos, Guiulfo las transformó y les puso bocas y pestañas, un toque femenino con el que la diseñadora buscó bajar la intensidad masculina de la cultura Nazca.