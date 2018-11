Andrea Llosa recomienda los básicos de armario para la nueva estación

Andrea Llosa define el estilo de su marca como un referente de libertad y comodidad sin perder ese toque 'cool' de lo que está en tendencia. En su última colección para el LIFWeek, los colores de alto contraste, las tonalidades pasteles y los estampados abstractos dieron la hora.

Para la temporada primavera-verano, Andrea Llosa destaca ciertos 'fashion items' que no pueden faltar en ningún armario para configurar nuestros looks. El color celeste pastel y los conjuntos total look con el mismo estampado, son algunas de las piezas imprescindibles.

Conoce más básicos de armario que recomienda Andrea Llosa para la nueva temporada dándole 'play' al video que acompaña esta nota.