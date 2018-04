De aniversario: el término "fashionista" cumple 25 años

¿Qué es ser 'fashionista'? Hoy, abarca a toda aquella persona fanática de la moda: bloggers, influencers, socialités, modelos o artistas en general que están pendientes de las tendencias y las reinventan. El vestir se vuelve una forma de expresarse.



Y no solamente se trata de estar al tanto de la tendencia de alta costura y pasarelas, sino también el "street style", la moda urbana. Cada vez son más las 'fashionistas' que se dedican exclusivamente a este estilo, precisamente por las infinitas posibilidades que da de mostrar su propia individualidad en el día a día.

La palabra "fashionista" fue inventada por Stephen Fried, cuando la publicó por primera vez en su libro "Thing of Beauty: The Tragedy of Supermodel Gia" (Cosas de belleza: la tragedia de la súpermodelo Gia).



En realidad, el escritor buscaba un término que pudiera referirse a esas personas que organizan las sesiones de fotos para revistas o campañas de publicidad y participan en ellas: redactores, directores artísticos, fotógrafos, peluqueros, maquilladores, modelos, asistentes, entre otros.



Sin duda, Fried no imaginó que "fashionista", ese término que creó inocentemente tendría tanta acogida y pasaría a incluirse en el vocabulario de todo amante de la moda y de las revistas de 'couture' más importantes del mundo.