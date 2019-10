Como cada año, los organizadores de la Semana de la Moda de Lima buscan reinventar el evento más importante de esta industria a nivel nacional. “Tenemos un grupo de diseñadores nuevos que estoy encantado de poder presentar, ellos son María Ximena Ramírez, José Zafra y Sophia Lerner”, refiere Efraín Salas, director de Lif Week, sobre talentos convocados, que presentarán sus colecciones este 10 de octubre a las 7 p.m. en el Country Club Lima Hotel.

María Ximena Ramírez se enfoca en la creación de vestidos de noche elaborados a mano. (Foto: El Comercio) ALESSANDRO CURRARINO | ALESSANDRO CURRARINO

—María Ximena Ramírez—

Se trata de una de las diseñadoras de alta costura que más expectativa genera en la industria de la moda de Lima, enfocada en crear vestidos de coctel y fiesta, trabajados a mano y con diferentes detalles que los caracterizan como la pedrería y el tejido.

El trabajo de José Zafra ha recorrido Estados Unidos, Colombia, Canadá y República Dominicana. (Foto: El Comercio) Alessandro Currarino. | ALESSANDRO CURRARINO

—José Zafra—

El joven diseñador, nacido en Guadalupe, al norte del Perú, está listo para presentar su nueva colección Sol Naciente, inspirada en las obras del pintor impresionista Claude Monet. “Como creativo, me inspiro en todo lo que me rodea, la música me permite aportar movimiento a mis diseños, y cada una de mis colecciones están dedicadas a mis clientas, diseño para ellas. En el caso de mi nueva propuesta, está inspirada en mujeres con carácter y confianza en sí mismas”.

—Sophia Lerner—

Es considerada como una de las promesas más jóvenes de la moda local, la diseñadora de raíces peruano-alemanas ha logrado posicionar su marca homónima creada en el 2016. “Soy una persona con un gran gusto hacia el arte y el diseño, apasionada por mi trabajo. Desde pequeña jugaba a diseñar colecciones y me encantaba ver películas para analizar el vestuario”, asegura.