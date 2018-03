Los cambios de look más radicales de las celebs No queda duda de que las celebrities siempre están transformando sus looks y estilos, pero estas famosas lograron cambios radicales a lo largo de su carreras. ¿Te animas a ver sus antes y después?

- / - Las celebrities nos encantan. Cada estilo que imponen corresponde a una época de su vida. Recorre algunos de los cambios más radicales de las famosas. (Foto: AFP) - / - Kylie Jenner: De niña a una bomba sexy. La socialité ha estado frente a las pantallas desde hace más de 10 años y hoy es toda una empresaria dueña de su propia marca de cosméticos. Convirtió su estilo adolescente en el de una mujer sexy, que resalta sus curvas y su belleza. Ahora destacan en su clóset los crop tops, vestidos metalizados y piezas súper ceñidas y con escotes profundos. Bueno, eso hasta que se empezara a rumorear que está embarazada. (Foto: AFP) - / - Miley Cyrus: Otra famosa a quien hemos visto crecer. La chica Disney, que se hizo conocida como Hannah Montana, pasó por una etapa de cambio radical en el 2013, cuando cortó su cabello y lo tiñó de rubio, adoptando un look rockero y empezó a dejar muy poco a la imaginación. Hoy, desde que retomó su relación con Liam Hemsworth, ha vuelto a su lado pop-country, con el cabello más largo y un estilo romántico y más pulido. (Foto: AFP) - / - Katy Perry: Cuando la conocimos, tenía una hermosa cabellera oscura que la identificaba. Hizo pequeños cambios a lo largo de los años, eligiendo algunos tonos pasteles en su look pero manteniendo su actitud romántica. Este 2017 se dio el cambio más radical: actitud rockera, piercing y cabello corto y rubio. ¡Realmente sorprende! (Foto: AFP) - / - Evan Rachel Wood: La vimos como una adolescente, con un toque juvenil y delicado. Luego adoptó un estilo muy femenino, con cabello recogido y faldas de vuelo. Hoy luce con un look con aires andróginos y asiste en esmoquin a la alfombra roja. Toda una transformación. (Foto: AFP) - / - Taylor Swift: Cuando Taylor apareció en el mundo de la música, llevaba vestidos, cabello con ondas y maquillaje sutil. Tenía un estilo country adolescente. La hemos visto transformarse delante de las cámaras, hasta convertirse en la femme fatale de labios oscuros, vestuario sexy y cabello rubio platinado. (Foto: AFP)

- / - Ellen Page: Siempre la recordaremos por Juno. La vimos con cabello lacio y vestidos elegantes, pero desde que declaró abiertamente su homosexualidad, Page tomó un estilo más masculino. (Foto: AFP) - / - Cara Delevingne: La modelo tiene un estilo particular y andrógino. Pero no siempre fue así. En sus inicios, vestía de encaje y llevaba melena larga. Ella ha ido variando sus cortes así como sus decisiones a la hora de vestir. Hoy vemos a una Cara más atrevida y de look radical. (Foto: AFP) - / -