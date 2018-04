Fátima Arrieta: claves para lucir siempre fashion

Según la diseñadora Fátima Arrieta, el secreto para estar a la moda y no patinar en el intento es no mezclar todas las tendencias porque a la larga te recargarás mucho.

“Lo que yo siempre digo es que nunca se vayan al extremo de las tendencias porque es lo que te hace sentir que patinaste un poco o te cargas mucho”, señala Fátima.

Otra clave es conocer tu cuerpo y ver qué te queda bien y qué no. “La gente a veces no entiende, no conoce su cuerpo y hay cosas que no les quedan bien. Por ejemplo, si hay una chica que tiene caderas anchas y las piernas muy flacas, no se puede poner un pitillo porque no se le va a ver bien”, añade Fátima.

Si, por ejemplo, tienes las caderas anchas pero la cintura muy delgada, la mejor opción es un palazzo. “Cada una tiene que entender cómo es su cuerpo y cómo sacarle partido”, enfatiza la diseñadora.