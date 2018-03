De las modelos siempre se habla. Que cuánto comen, que si están en constante dieta o hasta cómo han hecho para ser tan altas. Durante el fitting, las modelos de LIF Week nos cuentas cuáles son aquellas preguntas cliché que siempre las atormentan.



Ellas son jóvenes que trabajan duro para dar lo mejor de sí. Sin embargo, la gente suele cuestionarles su desempeño y consideran que lo que hacen no es un trabajo real. Las modelos de LIF Week defienden que esta rutina requiere de mucho esfuerzo.



Otra de las preguntas con las que tienen que lidiar es si comen o no. Las personas dudan constantemente sobre si ellas están a dieta o sobre cómo se mantienen tan delgadas. Como toda modelo, las participantes de LIF Week practican una vida saludable, con deporte y dieta equilibrada.



Conoce cuáles son esos clichés a los que ya se encuentran acostumbradas, aunque no por ello dejen de ser molestos.



