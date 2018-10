Conoce a Francesca Canepa, la diseñadora invitada del LIFWeek PV19

Como cada año, un diseñador invitado formará parte de las pasarelas del LIFWeek. En esta edición primavera-verano 2019, es el turno de la diseñadora peruana Francesca Canepa, quien presentará su propia firma Port Zienna, basada en el minimalismo y las líneas simples.

Francesca nació en Lima pero estudió la carrera de Fashion Design and Patternmaking de Mod'Art International en París. Años más tarde, se graduó de un postgrado en Fashion Marketing and Merchandising del Fashion Institute of Technology en Nueva York, donde vive actualmente.

Port Zienna- la marca de la que es fundadora y directora creativa nació tres años después de terminar aquél postgrado. "El estilo de la marca es natural y sincero", dijo la diseñadora en el 2017 a la revista Vogue Latinoamérica.

La firma se caracteriza por su estilo minimalista: con líneas simples en prendas básicas para el día a día. Además, destaca la abundancia del drapeado en sus creaciones, técnica que aprendió trabajando en casas de moda como Oscar de la Renta y J. Mendel.

Port Zienna tomó las pasarelas del New York Fashion Week y ahora lo hará en el LIFWeek, que se llevará a cabo del 24 al 26 de octubre en el Country Club de Lima.