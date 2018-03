El verano es, probablemente, la estación del año en la que mayores crímenes 'fashionistas' se comenten. Las altas temperaturas no siempre facilitan la elección del mejor atuendo, es por ello que seguir las tendencias y atenerse a determinadas reglas de estilo se vuelve una tarea difícil.

Según las principales bloggers del país, asiduas concurrentes del LIF Week, las botas, las medias y las pantys no van este verano. Otro Tip: no abusar del charol y el látex. Las chicas deben evitar las tiras del brassiere de silicona y los chicos usar slaps si es que no están en la playa.

EL DATO

El LIF Week Primavera-Verano se llevará a cabo del 25 al 27 de octubre en el Centro de Convenciones de Lima. Las entradas están a la venta en los módulos de Teleticket de Wong y Metro.