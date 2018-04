El debut de Sheyla Rojas en la pasarela de LIF Week

La conductora de televisión, Sheyla Rojas, sorprendió a más de uno al desfilar en la última edición de LIF Week. Y es que el joven diseñador, Christian Vera, no dudó en contar con su participación.

“Ahora entiendo cómo sufren las modelos. No me caí pero me fui para el otro lado pero bueno de verdad que ha sido una experiencia increíble. Yo creo que hay que resaltar el talento que hay aquí en Perú”, añadió Sheyla Rojas.

Para Sheyla no fue fácil participar en esta pasarela, sin embargo lo hizo para apoyar el talento nacional. Además, asegura que le encantan los diseños de Ana G y Yahel Waisman.