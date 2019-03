El espíritu bohemio de la nueva colección de Fátima Arrieta

La colección de Fátima Arrieta en el segundo día de LIFWeek nos ha transportado a la época de los años ochenta mediante un juego de color, música y texturas. Veinte vestidos de noche, pret a porter, han desfilado en pasarela dejando claro que lo vintage está de moda, y más aún si de un evento formal se trata.

Como en anteriores oportunidades, Fátima Arrieta ha vuelto a utilizar a la música como su mayor fuente de inspiración. De hecho, la canción 'Break On Through' de la popular banda The Doors fue una de las empleadas para fluir esta colección.

En pasarela, se observaron vestidos de tonos tierra, que se iban decantando hasta llegar a colores más rojizos. El contraste entre fibras como el terciopelo y la gasa también cobraron un papel importante en la presentación otoño invierno de la diseñadora.

Para aportar actitud a las piezas de su colección, Arrieta arriesgó con cortes que dejaban lucir las piernas, además de escotes que se caracterizaban por poseer mucha transparencia.

Como complemento estrella de la onda hippie de esta presentación, se coronaron los pañuelos largos. Estas piezas, que estaban decoradas con mostacillas y lentejuelas brillantes, se llevaron de distintas formas: en el cuello, cubriendo la cabeza o hasta en la mano.

Repasa los mejores looks de la pasarela de Fátima Arrieta en la edición otoño invierno del LIFWeek, en la galería que acompaña el inicio de esta nota.