Juego de niños: los detalles de la colección otoño invierno de Pat Sedano

Para Pat Sedano la moda es una expresión artística. Ella no vende sus prendas, aunque en más de una oportunidad varios le han demostrado el deseo de tener una de sus piezas dentro de su armario. ‘Happiness for my childhood’ es la tercera colección que presenta en el LIFWeek, y, una vez más, la diseñadora ha tomado pasajes de su vida como inspiración. En esta oportunidad trajo su infancia a la pasarela.

El opening del desfile no pudo ser mejor. En escena, y con una actitud arrolladora, apareció una versión ‘mini’ de Pat Sedano. ¿El look? Idéntico al de la artista: cerquillo en el cabello, nada de maquillaje y un outfit de corte minimal (camisa blanca + pantalón negro) que rompía perfecto con la rebeldía de un par de combat boots.

Siguiendo con el desfile, confirmamos lo que Pat Sedano había declarado anteriormente: “Esta colección va desde las composiciones más coloridas hasta piezas elementales”. Primero, vestidos de print floral, que juegan con el contraste al superponerse a piezas sólidas como la clásica camisa blanca. Más adelante, tenidas más arriesgadas, como trajes sartorial de estampados que no temían nada a la combinación de colores.

La influencia oriental también resaltó en esta colección, y no es para menos, ya que la diseñadora ha confesado tener como referente a íconos del diseño como Rei Kawakubo y Yohji Yamamoto. Como consecuencia, algunas de sus piezas tomaban estructuras más sólidas y marcadas, haciendo la apariencia de kimonos y delantales.

Acercándonos al final de la puesta en escena, las prendas se tornaban a colores sólidos, como el mostaza, verde, rojo y azul. La deconstrucción y el juego dispar de algunas piezas también recordaron la esencia del sello creado por Pat Sedano.

Para complementar con accesorios igual de originales que la indumentaria, estuvo presente Mina Lima. Los aretes en clave maxi, lentes y bolsos (que mezclaban a la perfección el acrílico con detalles de crochet) se robaron el show.

Conocer más de cerca la propuesta de Pat Sedano en esta edición de LIFWeek recorriendo la galería al inicio de esta nota.