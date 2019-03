Patricia del Valle es el nuevo rostro de LIF Week

Patricia del Valle, joven modelo de 22 años, fue elegida hoy la mejor modelo de la pasarela LIF Week Otoño-Invierno 2019. Efraín Salas, director de la Semana de la Moda de Lima, anunció el nombre de la ganadora del Premio Modelo LIF Week tras la presentación de la colección de Ana María Guiulfo.

"No me lo esperaba. Esta es la cuarta edición de LIF Week en la que participo. Tenía entendido que la ganadora la iban a anunciar al final del desfile... ¡no me lo esperaba! Estoy un poco nerviosa", fue la primera reacción de la modelo, tras el anuncio.

La sorprendida ganadora tras el anuncio, en el backstage. (Foto: Hugo Pérez)

Patricia ingresó de pronto al mundo del modelaje profesional. Ella desfilaba para distintos eventos en institutos, pero reconoce que cuando empezó a salir en la Semana de la Moda de Lima su carrera cambió. "El cambio radical se dio cuando me corté el cabello, hace un año", reconoce la espigada maniquí, cuyo look chico-chica destacó Efraín Salas al anunciarla como ganadora de esta edición de LIF Week.