Elegante y atemporal: Ana María Guiulfo en LIF Week

Ana María Guiulfo presentó una nueva propuesta, donde el lamé fue el protagonista. Su desfile destacó por el brillo metalizado en plata y dorado.

Además, se preocupó por el entalle. Utilizó cinturones para marcar la cintura, hombreras y escotes pronunciados en las piernas, dando muchos toques retro.

“Los estampados son algo característico de mi marca, pero esta vez no los he usado tanto. Por ejemplo, estoy usando colores como el azul, que es un color masculino y lo he traído a mi colección”, cuenta la diseñadora.

Revive en este video el desfile de Ana María Guiulfo en el tercer día de LIF Week.