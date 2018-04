Los errores de moda más comunes de los hombres, según Christian Vera

Si es que aún no sabes cuáles son las prendas o accesorios que están out y con las que definitivamente no estarás a la moda, aquí te las mostramos.

Para el diseñador Christian Vera, nuevo talento de LIF Week, unas de las prendas que los hombres no deberían usar son las bermudas con pasadores en la basta. “Creo que está por demás, incluso lo usan con zapatillas. Se ve demasiado exagerado”, señala Christian.

La clave para lograr un look de impacto es hacer un balance. Por ejemplo, si quieres que el protagonista sea la parte inferior deberás combinarlo con prendas o accesorios neutros.