Esta tarde diversos diseñadores peruanos presentaron creaciones en alianza con empresas locales exportadoras, y con el apoyo de Promperú.

El diseñador José Clemente creó una colección cápsula de moda masculina muy universal a la que llamó "Índigo", por las tonalidades que presentó en sus diseños. "He tratado de llegar a la tonalidad del denim y he matizado con el gris, pero en general, he buscado que las telas se puedan ver con claridad. Es una colección muy limpia", comentó el diseñador.

El material utilizado para toda la colección es 100% algodón pima y empezó el desfile con looks casuales deportivos y concluyó con tres propuestas casual elegante.

José Clemente presentará su nueva colección otoño invierno el viernes 27 de abril a las 7 p.m., en el Centro de Convenciones de Lima.