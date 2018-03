Girls night out: tendencias para looks de fiesta

Llega el fin de semana, te juntas con tus amigas y comienzas a planificar la salida de la noche. Pero, ¿qué looks de fiesta puedes llevar? Hay muchas tendencias, tú decides cómo te verás en esa disco o reunión.



Entre los looks de fiesta que son tendencia se encuentran las transparencias, las lentejuelas y las minifaldas/minivestidos.



Sabemos que una noche de chicas no merece un look común, necesita de looks de fiesta especiales. Las decisiones fashionistas que tomemos quedarán grabadas en fotos y hashtags, así que atrévete a ser el centro de la reunión.



¿Lista para inspirarte con estas tendencias?