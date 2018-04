La imagen de LIF Week: Stephanie Bragagnini

Stephanie Bragagnini es de esas personas que se trazan un objetivo y no paran hasta cumplirlo. Ella quería desfilar en pasarelas, y aunque su primer casting no salió como esperaba, decidió no detenerse y ahora es la imagen oficial de LIF Week Otoño Invierno 2018.

Entre sus sueños más grandes, está hacerse reconocida en el extranjero y desfilar para la marca Victoria's Secret, teniendo como inspiración a la famosa Gigi Hadid.

Conoce más sobre Stephanie Bragagnini en la galería que hemos preparado.