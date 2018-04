Jason Day: “Me han dicho que soy mejor como director que como actor”

En el último día de LIF Week, el actor y director Jason Day asistió para ver al diseñador Noe Bernacelli, el cual incluso lo vestirá para el Festival de Cannes 2018.

Y es que su cortometraje "La revelación", ha sido seleccionada para ser parte del 'Short Film Corner' del Festival de Cannes 2018. “Nosotros corríamos con el proceso de post producción del cortometraje porque nos enteramos de la fecha de cierre del festival un poquito tarde y luego de muy poco tiempo vi un correo que decía hemos aceptado tu cortometraje”, enfatizó.

El actor no lo podía creer, pues desde que tiene 13 años quería ser director de cine. “Me entrené de la mano de cineastas que hacían cine de autor pero no me atrevía a lo largo de todos estos años pero me he atrevido ahora”, señaló.