Jason Day a Karina Calmet: "Deseo que modere el volumen de lo que dice"

Jason Day estuvo presente en la clausura de LIF Week y se refirió a los vaivenes de opiniones que se generan en temas políticos, especialmente entre artistas y personajes de la farándula.

"Eso es una democracia, poder tener posiciones encontradas y discutirlas abiertamente. Lo que no es tan chévere es cuando nos comenzamos a agredir, eso no es tan chévere. Pero poder opinar con absoluta libertad me parece que es sano", comentó el actor y director.

Dentro de ese contexto, le dirigió unas palabras a Karina Calmet. "Yo celebro que Karina Calmet de pronto se haya vuelto una persona pública política. Me parece chévere, le deseo que modere un poquito el volumen de lo que dice".