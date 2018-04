Jorge Vázquez: ¿Cómo elige a sus modelos?

Jorge Vázquez es el diseñador internacional que estará hoy en la pasarela y ayer estuvo toda la mañana seleccionando a las modelos que vestirían las piezas de la colección que ha traído a LIF Week y conversó en exclusiva con El Comercio.

En la entrevista que le diste a Somos para El Comercio, comentaste que no estabas seguro si ibas a traer 30 o 40 looks de tu colección, entonces ¿al final qué decidiste?

Todavía está sin decidir porque la colección que presentamos en Madrid eran 50 looks, porque a mí siempre me gusta que haya muchas modelos en la pasarela, entonces te encuentras con 4 o 5 líneas en pasarela. Entonces, cuando se ha propuesto venir aquí con esa colección Dynasty, es un tema de casting. Yo soy partidario de que si no pueden salir las 40, que salgan las 30 mejores.



¿Cuáles son tus criterios para elegir las modelos?

Para mí, que sea una percha. O sea, que lo que se vea sea el vestido. Hay niñas muy bellas, muy guapas, pero ellas tienen que ser casi transparentes. Mira, que no te fijes en esa mujer, o sea, que tú te fijes en todo el conjunto, pero que ella no sobresalga del modelo. Al final, ellas son el soporte que nosotros necesitamos para poder enseñar eso y que sea lo más anodina para que cualquier persona se pueda identificar.

Esta colección otoño-invierno está inspirada en la mítica serie de los años ochenta titulada "Dinastía" y la veremos en la pasarela de LIF Week hoy a las 9 p.m.