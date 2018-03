El rojo es un color que le sienta a todas las mujeres. Sin importar tu color de la piel, este tono es el ideal para resaltar en cualquier fiesta o evento especial. Además, es un color que no conoce de temporadas.



En primavera y en verano, el rojo resalta y nos hace lucir frescas y sensuales, pero también en otoño e invierno tiene su magia, pues brilla entre el gris de la ciudad y nos hace lucir más bellas que nunca. El rojo siempre está en vitrina.



Son muchas las mujeres que aman el rojo y lo tienen como color predilecto en la mayoría de sus prendas. Si bien hay cambios constantes referentes a la edad, tendencias o temporadas, el rojo es un color que no debe faltar en tu armario.



Puedes apostar por un vestido rojo que te vuelva el centro de atención. Lo recomendable es que lo combines con colores claros o con neutros como el azul marino y el negro. También va muy bien con los dorados.



Acompáñanos a ver looks que harán que ames, aún más, este color.



EL DATO

