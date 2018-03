Lentejuelas: Outfits que te harán brillar

Las lentejuelas siguen siendo tendencia. Si eres fans de los brillos, esta es tu oportunidad para destacar con distintos looks. Tanto firmas de moda como marcas low cost han lanzado diversos diseños para esta temporada.



La tendencia de lentejuelas ha llegado también a los accesorios, como zapatos y carteras, en tonos de colores y metalizados. El brillo estará presente en casa evento o reunión, pero con decisiones acertadas, tú puedes ser el centro de atención.



Lo que debes tener en cuenta al armar tus outfits es que, por más bonitas que sean las lentejuelas, debes tener cuidado en exagerar o abusar de ellas. Hay diversidad de creaciones, así que puedes elegir la que vaya mejor con tu figura.



No olvides lo siguiente, te recomendamos seguir estas reglas:



- Usa lentejuelas de colores claros en el día y de colores oscuros para la noche.

- No las mezcles con otras texturas o estampados.

- Combina lentejuelas contrastantes o degradadas.

- No debe faltar una pieza de lentejuelas en tu clóset. Puede ser una chaqueta o una falda.

- Procura mantener las lentejuelas en buen estado para que no le restes glamour a tu look.



¿Estás dispuesta a dejarte seducir por las lentejuelas?



Dato: El LIF Week Primavera-Verano se realizará del 25 al 27 de octubre en el Centro de Convenciones de Lima, San Borja. Puedes adquirir tus entradas en Teleticket de Wong y Metro.