Los lentes que no te pueden faltar esta temporada

No hay nada mejor para resaltar un look que usar accesorios: bolsos, aretes, collares, pulseras...la lista es infinita. Y para primavera-verano, uno de los básicos que no te pueden faltar en tu armario son los lentes de sol.

Un buen par de lentes de sol no solo te protegerán de los rayos solares, sino que sumarán estilo a tu look diario. ¿Cuál elegir? He ahí el meollo. Desde unos de corte cat eye y tamaño mini hasta lentes de formas geométricas: esta temporada las tendencias están marcadas por lo arriesgado.

¿Quieres conocer qué lentes de sol se usarán esta primavera-verano 2019? Recorre la galería que acompaña esta nota y descúbrelo.